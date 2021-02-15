Как нефтетрейдеры от обязательств бегали

В ходе судебного разбирательства трейдер перевел свои активы с алматинской компании, на одноименную и зарегистрированную в Актау, правда передать этой структуре те самые 13 тысяч тонн арестованной нефти не смог.

В мае 2017 года сотрудники КНБ и МВД устроили облаву на руководителей и членов казахстанской нефтемафии. В ходе операции, которая прошла сразу в нескольких регионах Казахстана, было арестовано около полусотни человек. Среди них были не только мелкие воришки черного золота, но и криминальные авторитеты, а также высокопоставленные полицейские чины, "крышевавшие" нефтяных пиратов.

Забегая вперед скажем, что резонансные уголовные дела о краже национального достояния закончились внушительными сроками для всех членов преступных группировок, а их главари лидер кызылординской ОПГ Баскараев и глава актобинской ОПГ "Четыре брата" Избасаров отправились отбывать наказание на 10 и 12 лет соответственно.

В рамках крупномасштабной спецоперации в поле зрения правоохранителей попали не только актюбинские и кызылординские нефтяники. Оперативники прошерстили всю страну в поисках нефтеворов и те, кто вызывал хоть малейшее подозрение в криминальном нефтебизнесе автоматически попадали в зону особого внимания силовиков. Так под колпаком оказались мангистауские предприниматели ТОО "Батыснефтетрейд", а заодно с ними и ТОО Terminalex, обычное нефтехранилище. Заподозрив одних в контрабанде нефти, заручившись постановлением суда, опечатали резервуары других, причем все. Естественно, это не входило в интересы нефтетрейдера, и он под разными предлогами пытался "достать" свое имущество с нефтебазы.

В частности, по словам адвоката ТОО Terminalex Дмитрия Братуся: "Трейдер предлагал ТОО Terminalex отправить груз под его ответственность и обещал всё "порешать". Клиенту даже записки передавались от органов следствия и дознания, но он не реагировал и это правильно. Ведь арест был наложен постановлением суда, постановлением суда же он и должен сниматься". Партнеры долго пытались прийти к единому знаменателю, но, когда стало понятно, что у них разные позиции в этом вопросе, отправились в суд.

Тут надо сделать небольшую оговорку. В 2017 году, когда ТОО "Батыснефтетрейд" и ТОО Terminalex заключили договор хранения и перевалки нефти, в него была включена статья о платеже за сверхнормативное хранение. Согласно этому пункту, в случае необеспечения минимального объема перевалки продукта в течение определенного срока трейдер должен был оплатить расходы за хранение. Это логично, емкости не должны простаивать. Поставив подпись под договором, трейдер согласился с этим условием, однако в суде, когда встал вопрос возмещения убытков, исполнять условия договора и возместить нефтехранилищу расходы, которые оно понесло в результате вынужденного простоя, категорически отказался. Более того, ТОО "Батыснефтетрейд" потребовало в судебном порядке, чтобы ТОО "Terminalex" отгрузило 13 тысяч тонн нефти и нефтепродуктах, что хранились в нефтебазовских резервуарах. В декабре 2019 года мангыстауский СМЭС удовлетворил иск ТОО "Terminalex" о взыскании с трейдера части договорного штрафа за сверхнормативное хранение. Что примечательно ответчик, то есть ТОО "Батыснефтетрейд" с судебным решением согласился.

Решение суда вступило в законную силу в феврале, - поясняет Братусь. – Кстати, ТОО "Батыснефтетрейд" признало свое поражение и в споре о взыскании долга, когда отозвал из Верховного Суда свое кассационное ходатайство и сроки пересмотра истекли. Вот только оплачивать свои долги он отказывается и всячески препятствует исполнению судебного акта. Кстати, вопросом воспрепятствования занимаются следователи, по данному факту возбуждено уголовное дело. Оказалось, что в ходе судебного разбирательства трейдер перевел свои активы с алматинской компании, на одноименную и зарегистрированную в Актау, правда передать этой структуре те самые 13 тысяч тонн арестованной нефти не смог. ТОО Terminalex и судебный исполнитель выяснили, что у их должника нет ни денег, ни имущества, кроме той нефти, что хранилась на нефтебазе, и подала ходатайство в суд, дабы получить свое законное уж если не живыми деньгами, то хотя бы тем единственным что есть у должника – товаром, хранящимся на складе. Правда это не покроет всю сумму долга, но это лучше, чем вообще ничего.

Как вы понимаете, просто расставаться со своим добром ТОО "Батыснефтетрейд" не спешило. Как вариант, организовало группу "аффилированных взыскателей", тех кто имеет претензии к компании, выписанные задним числом. По странному стечению обстоятельств в числе кредиторов оказались сам хозяин компании, ее генеральный директор, два его зама и главбух. ТОО "Батыснефтетрейд" оплатил всем им долг по зарплате в районе 200 миллионов тенге и сделал это из денег, которые, по сути, скрыл от судебного исполнителя, что противозаконно. Мало того, эти "взыскатели" замахнулись и на те суммы, которые суд присудил ТОО "Terminalex". К ним присоединились в качестве кредиторов несколько ИП, где учредителями все те же люди гендир, директор замы, помы и их родственники. Хорошая попытка, но создать группу взыскателей приоритетной очереди не удалась. В деле имеется 5 постановлений о прекращении исполнительных производств.

Пикантная подробность. Среди тех, кому ТОО "Батыснефтетрейд" якобы задолжало по договору крупную сумму, а это не много не мало 1,44 миллиарда тенге в арестованной нефти, есть компания учредителем в которой "вчерашний" заместитель начальника финпола Мангистауской области. И все же, несмотря на этого тяжеловеса с приставкой "экс", СМЭС Мангыстауской области и облсуд признал договор между его ТОО и ТОО "Батыснефтетрейд" фиктивным, а значит и претензии тоже не обоснованы.

Однако и это не убедило нефтетрейдера. Сейчас в ход идут все возможные ухищрения. Попытки "подловить" противника на каких-то мелких ничего не значащих деталях и нюансах, выходят, мягко говоря, слабовато, да и, по существу, не может изменить ничего, но есть СМИ и блогеры. Никто не жалеет денег, чтобы переломить схватку. У людей, что рассчитывают на вмешательство с самых верхов, через медиа-шантаж, назад пути нет. Либо они создадут атмосферу, которая предполагает возможность отмены всех законных решений одним росчерком пера, либо окончательно должны распрощаться с ценным товаром. Нефтебаза простаивает уже который год. Счетчик тикает для всех.

По идее принципы ТОО "Батыснефтетрейд" просты и понятны, сохранить товар и деньги. Попав под следствие, они понесли расходы и доказав свою невиновность, могли возместить ущерб, который понесли сторонние участники процесса, регрессом выставив счет силовикам, но это история про поражение без вариантов, а здесь еще можно и попытаться.

Денис Кривошеев

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