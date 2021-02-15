На трассе в Атырауской области задержали полицейских с наркотиками

В ЕРДР зарегистрировано уголовное дело.

В соцсетях появилось видео, на котором сотрудники полиции задерживают двух мужчин и изымают у них наркотики, передает zakon.kz.

В ДП Атырауской области прокомментировали эти кадры. Полковник полиции Ерден Тулемисов сообщил, что 14 февраля текущего года сотрудниками Управления собственной безопасности Департамента полиции Атырауской области были проведены оперативно-розыскные мероприятия, в ходе которого на автотрассе "Атырау-Доссор" были задержаны двое сотрудников Департамента полиции за незаконное обращение с запрещенными предметами.

Видео: YEDILOV ONLINE

По данному факту Управлением собственной безопасности в ЕРДР было зарегистрировано уголовное дело по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного статьей 297 ч.3 УК Республики Казахстан. В настоящее время проводится досудебное расследование. Подозреваемые лица задержаны согласно статье 128 УПК РК. начальник Управления Собственной безопасности Департамента полиции Атырауской области полковник полиции Ерден Тулемисов

Другие данные досудебного расследования на основании статьи 201 УПК Республики Казахстан не подлежат разглашению в интересах следствия.

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