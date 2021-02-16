Специалист назвал способ следить за здоровьем через гаджеты

По словам ученого, традиционное разделение на медицину и инженерию является ключевой проблемой в разработке новых устройств.

Определенные заболевания можно диагностировать с помощью современных неинвазивных гаджетов — смартфонов, часов, браслетов, сообщает zakon.kz.

Об этом агентству "Прайм" рассказал профессор, заведующий научным отделом нарушений ритма и проводимости МНОЦ МГУ имени М.В. Ломоносова Андрей Ардашев.

Ученый привел в пример "умные часы", которые могут выявить мерцательную аритмию.

Носимые электронные устройства в частности, "умные часы" дают шанс на долгосрочную оценку и самое главное — недорогую и удобную диагностику мерцательной аритмии, — отметил эксперт.

Он также отметил, что приложение "ЭКГ" позволяет записывать сердцебиение и сердечный ритм с помощью электрического пульсометра и даже передавать результаты электрокардиограммы вашему лечащему врачу.

По словам ученого, традиционное разделение на медицину и инженерию является ключевой проблемой в разработке новых устройств. Врачам не хватает знаний о новых технологиях. Технологические же эксперты, в свою очередь, не знают медицину. Это может привести к негативным последствиям, заключил Ардашев.

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