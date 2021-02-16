Квартиры жителей Караганды затопил тающий снег

Крышу домов ремонтировали всего год назад.

Жители многоэтажек в Караганде терпят настоящее стихийное бедствие - их квартиры топит тающий снег. И это несмотря на то, что крыши ремонтировали всего год назад, передает zakon.kz.

Как сообщает телеканал "Астана", причины ЧП не могут объяснить даже местные чиновники, а подрядчики уверяют, что работу по ремонту кровли они сделали качественно.

Житель карагандинской многоэтажки Талгат Бокебаев жалуется, что в квартире в последнее время жить невозможно: в комнатах запах сырости, стены и потолки не просыхают уже неделю.

Я хочу, чтобы они опять отремонтировали нам квартиру. Привели крышу в порядок. В результате потопа квартира потеряла свою рыночную стоимость. Продать за ту сумму, за которую мы хотим – нереально. Скорее всего, будем подавать в суд на возмещение морального ущерба, - сказал он.

Отмечается, что проблемы у жильцов этого дома начались с таянием снега. В прошлом году им отремонтировали крышу, а зимой вода потекла в квартиры. Люди винят во всех подрядчиков, но строители свои вину отрицают, и уверяют, что сделали все качественно.

Еще полтора месяца назад мы предупреждали о проблеме все стороны, КСК. Развешивали на подъездах всех домов объявления – надо с кровель убрать снег. Возможно протекание. Это не мы придумали, это законы физики. инженер подрядной компании Андрей Греченевский

По словам чиновников, уборка снега с крыш - обязанность жильцов. В акимате же не понимают, почему новая кровля потекла.

Ремонт делали летом прошлого года по госпрограмме "Дорожная карта занятости". Деньги выделили из городского бюджета, но сумму местные власти не озвучивают. Заверяют, после реконструкции технический надзор работу строителей проверил и одобрил. А теперь тающий снег топит квартиры аж в четырех домах.

Дело принципа выяснить, в чем причина. Но сейчас видимых причин нет. На чердак поднимались, там проблем нет. руководитель отдела жилищно-коммунального хозяйства и жизнеобеспечения акимата Караганды Саят Карамендинов

Как сообщается, собственники квартир собираются решить проблему через суд. Продать жилье не удается, ремонтировать - смысла нет. По законам природы весной опять пойдет дождь. Люди боятся, что их снова затопит. Хотя крыша на гарантии строителей три года.

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