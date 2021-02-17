Извержение вулкана Этна зафиксировано на Сицилии

Извержение из кратера сопровождалось выбросом вулканического пепла и потоком лавы.

На Сицилии зафиксировано извержение вулкана Этна, передает zakon.kz.

Как сообщает ТАСС, извержение вулкана зафиксировано 16 февраля.

По данным агентства ANSA, извержение из кратера на юго-восточном склоне сопровождалось выбросом вулканического пепла и потоком лавы. Повышение вулканической активности было зафиксировано Национальным институтом геофизики и вулканологии в 16:10 по местному времени (21:10 по времени Нур-Султана).

Этна является крупнейшим действующим вулканом в Европе. Он находится под постоянным наблюдением специалистов. Как правило, его активность не представляет опасности населению.

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