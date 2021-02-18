Избиение и ограбление пенсионера в Нур-Султане попало на видео 

Подозреваемого задержали.

В Нур-Султане избили и ограбили 78-летнего пенсионера, сообщает zakon.kz.

По словам дедушки в обеденное время он шел домой по улице Бейсекова. В это время к нему подошел молодой человек и поинтересовался, где можно пообедать. Ничего не подозревающий пожилой человек начал объяснять дорогу, как в ответ получил удар кулаком. Грабитель силой выхватил у него барсетку, в которой находились денежные средства, документы и два сотовых телефона. После чего злоумышленник скрылся. В районе гаражного общества он присвоил с барсетки деньги, сотовый телефон, а документы выбросил, - сообщили в пресс-служба ДП столицы.

Подозреваемого задержали. Полицейские установили, что задержанный ранее уже привлекался к уголовной ответственности. Он водворен в ИВС. Возбуждено уголовное дело по статье "Грабеж".

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