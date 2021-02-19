Мальчик выжил после падения в пресс для мусора

Ему удалось чудом выжить благодаря водителю мусоровоза.

Во американской Флориде в городе Тампа-Бэй семилетний мальчик решил поиграть в прятки и залез в мусорный бак, сообщает zakon.kz.

Пока он находился внутри, подъехавший мусоровоз, поднял бак и высыпал содержимое в кузов, передает телеканал WFLA-TV.

Так паренек попал в устройство, утрамбовывающее мусор.

Я был поднят и брошен туда, где из меня сделали бы картофельное пюре. Я думал, что мне конец. вспоминает ребенок

Ему удалось чудом выжить благодаря водителю мусоровоза. Тот наблюдал за погрузкой и заметил, как из бака что-то упало, после чего немедленно остановил пресс и стал проверять кузов машины. Заметив мальчика, водитель позвонил в службу спасения, которая и вытащила того из пресса.

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