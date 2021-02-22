Неизвестный расстрелял посетителей дома ветеранов в США

Информации о возможной причине стрельбы и задержании подозреваемых пока нет.

Один человек погиб, четверо были ранены в результате стрельбы в городе Кеннетт (штат Миссури, США), сообщает zakon.kz.

По сведениям телеканала ABC, инцидент произошел в доме ветеранов. Сейчас двое пострадавших находятся в крайне тяжелом состоянии, их доставили в больницу воздушным транспортом. Двое других госпитализированы на скорой. Информации о возможной причине стрельбы и задержании подозреваемых пока нет.

Ранее стало известно о нескольких погибших в результате стрельбы в Новом Орлеане (штат Орлеан). Инцидент произошел рядом с оружейным магазином, причиной называют конфликт между покупателями.

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