Один человек погиб, трое взрослых и ребенок пострадали в ДТП в СКО

По данным областной полиции, столкнулись "ВАЗ-21150" и Toyota Land Cruiser 200.

ДТП со смертельным исходом произошло на трассе в СКО, передает zakon.kz.

Один человек погиб и четверо пострадали в результате ДТП на 830 км автодороги "Жезказган-Петропавловск", в 5 км от поворота на село Николаевка. Находясь за рулем автомобиля "ВАЗ-21150", 45-летний житель города Сергеевка района Шал акына допустил столкновение с движущейся во встречном направлении автомашиной Toyota Land Cruiser 200. Со слов 30-летнего жителя Петропавловска, управлявшего иномаркой, столкновение произошло при обгоне большегруза. пресс-служба ДП СКО

В результате ДТП водитель "ВАЗ-21150" скончался на месте пришествия. Трое его пассажиров, среди которых шестилетний ребенок, госпитализированы. Пассажир Toyota отпущен после оказания медицинской помощи.

Данный факт внесен в единый реестр досудебных расследований по ст. 345 УК РК "Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами", - уточнили в ведомстве.

По словам заместителя начальника ОП Есильского района Сакена Рахметова, в настоящее время проводятся следственные действия, направленные на полное и всестороннее изучение обстоятельств произошедшего.

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