У золотоискателей изъяли оружие и золото в Жамбылской области

Назначены необходимые экспертизы.

В Мойынкумском районе обнаружено место незаконной добычи золотосодержащей руды, организованный 52-летним жителем Алматы, сообщает zakon.kz.

Как сообщает Polisia.kz, в ходе осмотра обнаружено незарегистрированное одноствольное охотничье ружье 16 калибра, самодельные запалы для проведения взрывных работ в количестве 8 штук.

По данному факту начато досудебное расследование по статье 287 части 3 УК РК (Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение огнестрельного оружия (кроме гладкоствольного охотничьего), боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств).

Назначены необходимые экспертизы.

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