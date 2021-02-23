Таксист в ВКО ограбил пассажирку, которая не смогла расплатиться

Водитель такси высадил ее во дворе дома и отобрал сумку.

43-летняя жительница Усть-Каменогорска обратилась на оперативный канал "102" в Иртышский ОП УП, рассказав, что ее ограбил таксист, сообщает zakon.kz.

Выяснилось, что пострадавшая не смогла оплатить за проезд. Водитель такси высадил ее во дворе дома и отобрал сумку, в которой находился кошелек, удостоверение личности, 500 тенге денег, банковская карта и сотовый телефон. Ущерб составил 45 000 тенге.

При проведении оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками криминальной полиции был установлен и доставлен 31-летний мужчина, который дал признательные показания. Вещественное доказательство было изъято частично. пресс-служба МВД РК

По данному факту проводится досудебное расследование по статье 389 части 1 УК РК.

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