Рассел Кроу вновь шокировал изменениями фигуры

Соперниками Рассела и Бритни по теннисному матчу стали британский миллиардер лорда Алан Шугар с супругой.

Запомнившийся по роли гладиатора Максимуса голливудский актер Рассел Кроу давно выглядит не так, как в кино. На днях знаменитый деятель кино вновь попал в объективы фотокамер и в очередной раз шокировал публику, передает zakon.kz.

56-летний Рассел попал в объектив папарацци во время игры в теннис. Компанию Кроу составила его девушка, 30-летняя актриса Бритни Терио. Их отношения длятся чуть больше года, но познакомились они еще в 2013 года на съемках фильма "Город порока".

Соперниками Рассела и Бритни по теннисному матчу стали британский миллиардер лорда Алан Шугар с супругой.

Внимание фотографов привлек внешний вид Рассела. Публика никак не может привыкнуть к полноте и большому животу оскароносного актера.

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