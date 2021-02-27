Mercedes протаранил Toyota Camry в Алматы: есть погибший

У обоих автомобилей стоит изношенная летняя резина.

27 февраля в Алматы по северному кольцу, напротив ТЦ "Адем", произошло ДТП со смертельным исходом, сообщает zakon.kz.

Автомобиль Mercedes E-Class двигался по северному кольцу в северном направлении. Навстречу ему в южном направлении ехала Toyota Camry. Водитель Camry не справился с управлением, в результате чего автомобиль развернуло поперек дороги и выбросило на полосу встречного движения.

Водитель Mercedes не успел среагировать и протаранил Toyota на полном ходу.

Из-за сильного удара автомобили разбросало в разные стороны. Когда Toyota Camry отбросило на обочину, из машины, предположительно, вылетел пассажир. Он ударился о бордюр, а после его откинуло на близлежащую аллею. От полученных травм мужчина скончался на месте.

Водителя Toyota госпитализировали в ближайшую больницу. В свою очередь водитель Mercedes серьезных травм не получил.

Как отметил корреспондент zakon.kz, у обоих автомобилей стоит изношенная летняя резина. Фрагменты Toyota были разбросаны на десятки метров. На месте работают сотрудники дорожной полиции и криминалист. Все обстоятельства выясняются.

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