Ровно год назад Бекшин предсказал появление коронавируса в Казахстане

Прогноз сбылся. 13 марта в стране выявили первый случай коронавируса.

Год назад, 10 марта, главный санитарный врач Казахстана Жандарбек Бекшин озвучил возможные дни появления коронавирусной инфекции в стране, передает zakon.kz.

По нашему прогнозу, где-то с 11-16 (марта - прим.ред.) у нас должен все же наконец-то появиться коронавирус в стране. Но это прогноз. Плюс-минус одна неделя туда, - сказал Бекшин на брифинге в СЦК.

Он отмечал тогда, что этот период был смоделирован учеными.

Мы работу сейчас проводим, и по текущей ситуации прогнозирование делаем. Прогнозы – вещь неблагодарная. Мы моделируем ситуацию. Мы находимся в кольце, это будет, но когда, неизвестно. Ученые говорят о том, что это может быть и 10 и 16 марта, но это прогноз. Это вещь такая, что может и не состояться, - говорил Бекшин.

Прогноз сбылся. 13 марта в стране выявили первый случай коронавируса. Это были мужчина и женщина, прибывшие из Германии в Алматы. Симптомы коронавируса у них отсутствовали. Сообщалось, что они прибыли в Казахстан в разные дни: 9 и в ночь на 13 марта. А вечером в тот же день сообщили еще об одном случае этой инфекции в стране - женщина прибыла из Милана в Нур-Султан 12 марта.

Пост главного санврача страны Жандарбек Бекшин покинул 20 марта 2020 года.

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