Ростовчанка зарезала мать, завернула тело в ковер и сожгла

Подозреваемая задержана.

В Ростовской области раскрыто чудовищное преступление. Случай произошел 9 марта в Пролетарском районе Ростова-на-Дону, передает zakon.kz.

По данным shahty.ru, пьяная 25-летняя девушка, находясь по месту своего жительства, поссорилась со своей 41-летней матерью.

В состоянии алкогольного опьянения дочь дважды ударила мать ножом в грудную клетку. От полученных колото-резанных ранений несчастная женщина скончалась на месте. Чтобы скрыть следы преступления, девушка завернула тело матери в ковер и ночью вынесла к мусорному контейнеру. Там она облила ковер легковоспламеняющейся жидкостью и подожгла, - говорится в сообщении.

Отмечается, что подозреваемая задержана, по ходатайству следователя суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу.

Как рассказали в региональном следственном комитете, возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ, проводятся следственные действия, устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления.

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