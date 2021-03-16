Мужчина убил прохожего, приняв его за ведьму

Расследование по уголовному делу продолжается.

Житель Санкт-Петербурга до смерти забил москвича, якобы приняв его за ведьму, сообщает zakon.kz.

По данным следственного управления СК РФ по Москве, трагедия произошла ночью 16 марта.

Уроженец Санкт-Петербурга 1997 года рождения напал на мужчину и начал избивать его ногами, а после нанес удары по голове строительным молотком. От полученных повреждений потерпевший скончался на месте происшествия, - говорится в сообщении.

На допросе нападавший признался, что пытался таким образом расправиться с ведьмой.

В ведомстве отметили, что для проверки психического здоровья мужчины будет назначена комплексная психолого-психиатрическая экспертиза.

Мать подозреваемого в беседе с РЕН ТВ заявила, что за ним и ранее наблюдались приступы агрессии. В частности, он набрасывался на отца и отчима без видимых причин. Женщина добавила, что ее сын трижды лечился в психиатрической клинике.

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