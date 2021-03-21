Часть Шымкента осталась без света

Аким города призвал сохранять спокойствие и относиться с пониманием.

Семь микрорайонов Шымкента остались без электричества, сообщает zakon.kz.

Причиной стало короткое замыкание электроустановок на подстанции, передает Otyrar.kz.

В результате аварии 21 тыс. абонентов города (микрорайоны"Нуртас", "Нурсат", "Шымсити", "Нюсити АДЦ", "Северо-Запад", "Самал-3", "Асар", ЖК "Кокжайлау", многоэтажные дома по ул. Тулеметова) остались без света.

К месту пожара были привлечены 27 сотрудников департамента по чрезвычайным ситуациям, 15 человек от ТОО "Оңтүстік жарық транзит", 22 человека от ГКП "Куат жылу", 14 единиц техники. пресс-служба акимата города Шымкент

В настоящее время пожар полностью потушен, ведутся работы по подключению электрического освещения.

На место происшествия выехал аким города Мурат Айтенов. Качественное снабжение электроэнергией на постоянном контроле у акима города.

В микрорайоны "Нуртас", "Шымсити", "Нурсат", ВРЦ, "Северо-западный, "АкЖайык" электричество было подано с других подстанций. Пока не подключены многоэтажные дома по улице Толеметова , Самал-3, Асарскому району.

Руководство управления энергетики и коммунального хозяйства, ТОО "Оңтүстік жарық транзит" и ГКП "Куат жылу орталығы-3", непосредственно ответственные за освещение, информируют о текущей обстановке каждые два часа.

Население города будет полностью обеспечено освещением поэтапно в течение 2-х дней. А на восстановление аварийной ситуации на станции освещения потребуется около 20 дней.

В работе по вводу электроэнергии задействовано 45 человек.

Глава города призвал жителей сохранять спокойствие и относиться с пониманием. Поручил ответственным работникам отрасли, несмотря на праздник, круглосуточно не прекращать восстановительные работы, максимально ускорить подачу электроэнергии.

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