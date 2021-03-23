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Известная песня про Наурыз зазвучала по-новому

Фото: скриншот 23 марта 2021, 19:22

Клип размещен на YouTube-канале лейбла õzen.

Известная казахская песня про день весеннего равноденствия - праздник Наурыз мейрамы - зазвучала по-новому, сообщает zakon.kz.

Знаменитый хит группы Уркер "Наурыз" получил новое звучание благодаря хоровому пению, в котором участвовали студенты Казахской национальной консерваторией имени Курмангазы.

Клип размещен на YouTube-канале лейбла õzen.

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