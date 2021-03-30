Движение судов по Суэцкому каналу вернулось в штатный режим

Об этом сообщил президент Египта.

Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси сообщил, что движение судов по Суэцкому каналу, которое на несколько дней было приостановлено из-за севшего на мель сухогруза Ever Given, вернулось в штатный режим, передает zakon.kz со ссылкой на ТАСС,

Навигация в Суэцком канале вернулась в свой обычный режим, - цитирует его телеканал Al Arabiya.

Как пояснил глава египетского государства, "все вопросы, связанные с аварией, станут предметом тщательного расследования техническими специалистами".

Также он пообещал "лично не вмешиваться в этот вопрос".

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!