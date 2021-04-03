Пожар в алматинском кафе попал на видео

Приложение zakon.kz
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Причиной пожара стала неисправная вытяжка. С нее огонь перешел на обшивку четырехэтажного здания.
3 апреля в 17:17 в Ауэзовском районе Алматы загорелась столовая "Shafran", сообщает zakon.kz.
Причиной пожара стала неисправная вытяжка. С нее огонь перешел на обшивку четырехэтажного здания.
Пожар был локализован за 12 мин с момента прибытия пожарной бригады. В 17:44 ликвидирован. На тушение огнеборцам потребовалось 20 минут.
Принятыми мерами удалось не допустить распространение огня в помещение для посетителей и на фасад здания. Жертв и пострадавших нет. пресс-служба ДЧС города Алматы
Распространяемая информация о том, что источником возгорания послужили газовые баллоны – недостоверна.
ДЧС города Алматы рекомендует своевременно проводить чистку вентиляционных вытяжек от жировых отложений и содержать в исправном состоянии кухонное оборудование.
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