В салоне жена и ребенок - алматинские полицейские задержали лихача

Водитель гонял по городу на большой скорости и создал аварийную ситуацию, выехав на встречную полосу.

Водитель Nissan Primera устроил агрессивную езду на дорогах Алматы, сообщает zakon.kz.

Водитель гонял по городу на большой скорости и создал аварийную ситуацию, выехав на встречную полосу.

Нарушитель был замечен на Северном кольце, на пересечении улицы Первомайская нефтебаза. Тогда сотрудники полка патрульной полиции - экипаж "Буран – 171" организовали преследование.

Лихача задержали спустя несколько минут. В салоне автомобиля также находилась супруга и 6-летний ребенок.

В отношении 25-летнего лихача составлены 10 административных протокола по статьям 596 часть 3, 595 часть 1 (2 административных протокола), 593 часть 1, 599 часть 1, 606 часть 1, 601 часть 1, 599 часть ( 2 административных протокола), 613 часть 1 Кодекса "Об административных правонарушениях" Республики Казахстан. Водительское удостоверение правонарушителя изъято. руководитель управления полиции Жетысуского района Дархан Мусанов

Материал будет передан Специализированный межрайонный административный суд города Алматы для принятия решения.

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