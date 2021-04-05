Жуткое ДТП с лошадью. Погибли три человека

Один человек доставлен в больницу в тяжелом состоянии.

3 апреля на трассе Самара-Шымкент произошло страшное ДТП с выбежавшей лошадью, сообщает zakon.kz.

Мужчина на своей автомашине марки Tоyota Camry 50, двигаясь в Шымкент из Туркестана, совершил наезд на лошадь, выбежавшую с левой стороны дороги, - сообщили в пресс-службе ДП области.

На месте происшествия погибли трое человек: муж и жена, и их несовершеннолетний внук. Водитель иномарки, зять погибшей пары, с полученными телесными повреждениями доставлен в реанимационное отделение Шымкентской городской больницы.

Данный факт зарегистрировали в Ордабасинским РОП по ст. 345 УК РК "Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами".

Проводится досудебное расследование.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!