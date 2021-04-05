Смерть двух девочек после наезда пьяного водителя: полиция сделала заявление

Теперь мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок от семи до десяти лет.

5 апреля стало известно о смерти второй школьницы, сбитой пьяным водителем в Алматинской области. Полиция региона сообщила, что его действия были переквалифицированы по более тяжкой статье УК РК, передает zakon.kz.

2 марта текущего года 54-летний водитель "УАЗ", будучи в состоянии алкогольного опьянения, двигаясь по ул. Арзиева в селе Корам, недалеко от своего дома сбил двух 8-летних и двух 9-летних девочек, стоящих на обочине. В результате три девочки были госпитализированы с различными травмами. 14 марта одна из пострадавших скончалась. 5 апреля стало известно о смерти еще одной девочки.

По факту ДТП было начато досудебное расследование по ст. 345-1 ч. 2 УК РК. В ходе следствия в связи со смертью одной из девочек произведена переквалификация на ст. 345-1 ч. 3 УК РК. Теперь после смерти второй пострадавшей действия подозреваемого переквалифицированы на более тяжкую статью 345-1 ч. 4 УК РК – Нарушение лицом, управляющим автомобилем, ПДД в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц, - сообщили в пресс-службе ДП Алматинской области.

Теперь мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок от семи до десяти лет, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью. Водитель находится под стражей в СИЗО.

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