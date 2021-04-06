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Николай Басков выразил соболезнования в связи со смертью Ильяса Турманова

Фото: - 6 апреля 2021, 21:33

По словам Народного артиста России, "это невосполнимая утрата не только для его родных и близких, коллег, друзей, профессионального сообщества, но и для многочисленных поклонников его таланта.

Патрон казахстанского театра Народный Артист России Николай Басков выразил соболезнования труппе легендарного Театра для Детей и Юношества Казахстана им. Н. Сац, сообщает zakon.kz.

По словам Народного артиста России, "это невосполнимая утрата не только для его родных и близких, коллег, друзей, профессионального сообщества, но и для многочисленных поклонников его таланта, которые высоко ценили и любили его творчество".

Актер театра и кино Ильяс Турманов скончался 4 апреля после продолжительной болезни. Его коллеги сообщили, что он умер от коронавируса.

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