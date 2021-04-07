Пенсионера жестоко избили близ собственного дома в Текели

В ситуацию вмешались соседи, которые "смогли отбить старика от пьяного хулигана".

В Текели полицейские задержали молодого мужчину, подозреваемого в жестоком избиении 85-летнего пенсионера, сообщает zakon.kz.

5 апреля в городскую больницу Текели госпитализировали пожилого мужчину с явными признаками побоев. По информации медиков, в больницу прибыли полицейские, чтобы установить обстоятельства получения пациентом подобных травм. пресс-служба ДП Алматинской области

По словам начальника отдела полиции Текели Улана Садыкова, "в ходе розыскных мероприятий стало известно, что пенсионер был избит неизвестным молодым мужчиной близ собственного дома".

Организовав оперативно-розыскные мероприятия, полицейские возбудили по факту уголовное производство, предусмотренное ст. 293 УК РК, то есть "Хулиганство", - уточнил он.

Отмечается, что в ситуацию вмешались соседи, которые "смогли отбить старика от пьяного хулигана".

По подозрению в избиении пенсионера был задержан 34-летний местный житель. Потерпевший опознал своего обидчика по представленной нами его фотографии. Подозреваемый также дал признательные показания в совершении уголовного правонарушения. В ходе допросов задержанный пояснил, что напал на старца в состоянии алкогольного опьянения, встретив его на лестничной площадке многоквартирного дома, - добавил Садыков.

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