Двое алматинцев устроили автогонки, снесли газовые трубы и строящийся дом

По словам водителя BMW 5, по узкой улочке он смог разогнаться до 160 км/час.

В Алматы 8 апреля около двух часов ночи в микрорайоне Карасу произошло ДТП, сообщает zakon.kz.

Двое бывших одноклассников, 2001 и 2000 года рождения, на автомобилях Toyota Windom и BMW 5 решили устроить гонку по улице Сумбиле. На этой улице имеется только по одной полосе в каждую сторону.

Проезжая один из перекрестков, оба водителя потеряли управление.

Первой в сторону вылетела Toyota. Она выехала на тротуар, проехалась по газону и снесла несколько опорных стоек газовой трубы. В итоге машина столкнулась с забором частного дома и опрокинулась на крышу.

Тем временем BMW также вылетел с дороги и перепрыгнул арык. Заехав на территорию строящегося дома, машина опрокинулась от столкновения с домом.

Сбежавшиеся на место происшествия жители ближайших домов вызвали скорую. В результате ДТП никто не пострадал, водителям осмотр не понадобился.

Во время инцидента у Toyota Windom оторвало колесо, которое парни заменили на запаску.

Одноклассники попытались увезти свои машины, вызвав частные эвакуаторы. Однако эвакуаторщики, оценив нанесенный водителями ущерб, отказались в предоставлении услуги и потребовали оплатить ложный вызов.

На место прибыли сотрудники дорожной полиции, которые разбираются в обстоятельствах ДТП.

По словам водителя BMW 5, по этой узкой улочке он смог разогнаться до 160 км/час.

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