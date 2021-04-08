Автобус врезался в эстакаду на Талгарском тракте – есть пострадавшие

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Пять человек госпитализированы. Среди них беременная женщина и дети.
Серьезное ДТП произошло на Талгарском тракте, на пересечении с Кульджинским трактом, сообщает корреспондент zakon.kz.
Маршрутные автобусы двигались в сторону Талгара. Со слов очевидцев, водители автобусов начали "байговать" между собой.
Один из автобусов – 23 маршрута - по неизвестной причине резко вильнул вправо, заехал на бордюр и врезался в подпорную стену эстакады.
В результате аварии пять человек госпитализированы. Среди них беременная женщина и дети.
На месте ДТП образовалась пробка. На месте работают сотрудники дорожной полиции.
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