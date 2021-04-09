После прививки от COVID-19 стало плохо: Что делать?

Как справиться с побочными эффектами от вакцины.

Не секрет, что у некоторых людей могут появиться побочные эффекты после получения прививки от коронавируса COVID-19. Что делать в таком случае, выяснил корреспондент zakon.kz.

Свои рекомендации нашим читателям дали в Национальном Центре экспертизы лекарственных средств и медицинских изделий.

Какие нежелательные реакции могут быть после вакцинации?

Неблагоприятные проявления после вакцинации бывают в основном легкой или средней степени выраженности. Они могут развиваться в первые двое суток после вакцинации и проходят в течение трех последующих дней. Это - непродолжительный гриппоподобный синдром, характеризующийся ознобом, повышением температуры тела, болью в мышцах, общим недомоганием, головной болью, а также местные реакции в виде болезненности в месте инъекции, отёчности.

Реже отмечаются тошнота, диспепсия, снижение аппетита, иногда - увеличение регионарных лимфоузлов. Возможно развитие аллергических реакций.

Все перечисленные поствакцинальные реакции относятся к числу ожидаемых и указаны в инструкции к вакцине. Аналогичные симптомы из года в год встречаются у людей, делающих прививку от гриппа, - отметили в НЦЭЛС.

По мнению специалистов, подобные побочные явления, проявившиеся после введения первой дозы вакцины, не должны быть препятствием для введения второй дозы.

Как вести себя после вакцинации?

В течение трех дней место укола нельзя тереть, мочить, необходимо отказаться от посещения бани и сауны, избегать физических нагрузок.

Важно не переохлаждаться и не перегреваться, избегать стрессов — в стрессовых ситуациях выработка антител может почти полностью прекратиться, в итоге нужного эффекта от прививки не будет. Нужно сбалансированно питаться, а также не употреблять алкоголь в течение трех дней до и после вакцинации – он может значительно снизить иммунитет и сделать вакцинацию малоэффективной или бессмысленной. В промежуток от первой до второй прививки (21 день) нужно минимизировать контакты с людьми и соблюдать все санитарные правила. - рекомендуют специалисты.

Важно, что иммунитет вырабатывается постепенно, а в период между первой и второй дозой вакцины организм особенно уязвим.

Человек может заболеть COVID-19, если не будет соблюдать меры безопасности (масочный режим, социальная дистанция, гигиена). - предупредили в Центре.

Как реагировать на неблагоприятное проявление после иммунизации?

Национальный Центр экспертизы лекарственных средств и медизделий совместно с Комитетом медицинского и фармацевтического контроля МЗ РК проводит постоянный фармаконадзор за вакцинами уже в период их применения.

Если человеку, которому сделали прививку от коронавируса, стало плохо из-за побочных эффектов, нужно обратиться в медицинскую организацию, где была получена вакцина, или по месту жительства. Медицинский работник должен выслушать жалобы пациента и отразить их в личном кабинете на сайте НЦЭЛС.

Все карты-сообщения попадают в автоматизированную информсистему НЦЭЛС «Побочные действия лекарственных средств».

НЦЭЛС обрабатывает каждое сообщение, проводит оценку и анализ неблагоприятных проявлений после иммунизации на основе собранной информации от участников вакцинации: врачей, медицинских сестер, вакцинируемых, устанавливается причина неблагоприятных проявлений, определяются факторы, способствующие их развитию.

Все карты-сообщения отсылаются в международный Центр мониторинга ВОЗ. В случае необходимости карты-сообщения отсылаются в Комитет медицинского и фармацевтического контроля МЗ РК для принятия мер. ВОЗ призывает страны отслеживать сообщения о реакции на прививки от COVID-19 и наблюдать пациентов, которые получили вакцину. Поступающие данные должны изучаться на национальном, региональном и глобальном уровнях. - пояснили в НЦЭЛС.

Подготовил Альберт Ахметов

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