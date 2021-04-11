Автомобиль врезался в частный дом в Павлодаре: пострадали двое детей

Столкнулись два авто.

В Павлодаре произошло ДТП с участием двух авто, передает zakon.kz.

11 апреля в 01:30 водитель на автомашине марки "ВАЗ-21099", двигаясь по ул. Гагарина, на пересечении с ул. М. Жусупа, выезжая со второстепенной дороги, совершил столкновение с автомобилем Audi A6, который после удара, продолжив движение, совершил наезд на частный дом. пресс-служба ДП Павлодарской области

В результате ДТП за медицинской помощью обратились водитель автомашины Audi и двое детей, которые находились дома.

Водитель автошины "ВАЗ-21099" попытался скрыться, однако был задержан во дворе дома по ул. Джамбульская. Автомашина "ВАЗ" водворена на штрафную стоянку. Данный факт зарегистрирован. Назначены экспертизы. Проводится проверка, - добавили в областном ДП.

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