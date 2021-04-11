Автомобиль врезался в частный дом: кирпичи завалили спящего ребенка в Павлодаре

Четырехлетнюю девочку госпитализировали в областную детскую больницу.

В Павлодаре иномарка врезалась в частный дом, в результате чего кирпичи упали на спящего ребенка - четырехлетнюю девочку госпитализировали в областную детскую больницу, передает zakon.kz.

Как сообщает pavlodarnews.kz, в частный дом по ул. Машхур Жусупа врезалась автомашина Audi. От сильного удара в стене вылетели кирпичи и обрушились на спящего ребенка.

Дети уже спали, я выходил из хозяйственной постройки, неожиданно произошел сильный удар. Audi протаранила забор и врезалась в наш дом. Кирпичи завали маленькую дочь, ее кроватка как раз находилась в этом углу. Сразу вызвал скорую и полицию. хозяин дома Марат Алимов

Четырехлетняя девочка получила ушибленные раны, сейчас находится в стационаре.

Со слов водителя Audi, он двигался по Машхур Жусупа со стороны Ломова. На перекрестке с ул. Гагарина со второстепенной западной стороны в его авто врезался "ВАЗ". Иномарка от удара влетела через забор прямо в наш дом, - добавил хозяин дома.

Как сообщается, от сильного удара угол дома частично поврежден - треснула стена, выгнуло батареи и вылетели силикатные кирпичи. Они обрушились на ребенка, кровать которого стояла в этом углу. В комнате, кроме пострадавшей девочки, находился ее годовалый брат. Он не пострадал.

Фото: Марат Алимов

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