Кран поднимает тяжести над головами прохожих - на возмущения алматинцев ответили в МЧС

Инцидент прокомментировал главный эксперт управления Комитета промышленной безопасности МЧС РК Владимир Мельник.

В соцсети появились фотографии, как на одной из строительных площадок в Алматы кран поднимает тяжести над головами прохожих, сообщает zakon.kz.

Фото со стройплощадки появились в Instagram-паблике net.zastroyke.almaty.

Нурмакова - Кабанбай Батыра - опасный участок для людей! Кран поднимает тяжести над головами прохожих и припаркованными авто! Самое ужасное, что крановщик действует вслепую, так как построенное здание закрывает обзор, - говорится в публикации.

В комментариях к публикации люди выразили свое возмущение.

"Это и правда опасно, даже место подъема не огородили..." "Беспредел, где техника безопасности, там тротуар, дети ходят в школу" "Беспредел. Страшно приближаться к этим домам. Как можно было разрешить стройку" "Застройщику некогда обращать внимание на законные требования жителей, быстрей бы построить, а что будет дальше - им неважно!" - написали алматинцы.

Инцидент прокомментировал главный эксперт управления Комитета промышленной безопасности МЧС РК Владимир Мельник.

Из увиденного я могу сказать, что площадка строительная весьма в стесненных обстоятельствах располагается. Кран находится по ту сторону жилого дома, как это уже уточнили, - сказал он.

По его словам, специалисты из территориального департамента побывали на месте инцидента, но попасть на стройплощадку им не удалось, так как там никого не было после 18:00.

13 апреля наш руководитель территориального департамента пригласит руководителя этого строительного предприятия по данному поводу и проведет с ним разъяснительную работу, но и побольше узнает, в связи с чем и почему было принято такое решение по перемещению груза, - рассказал главный эксперт управления.

Как отметил собеседник, "кроме как пригласить и провести разъяснительную беседу", у них "законных оснований нет".

Все завершилось без происшествий, провозка грузов произведена по всем правилам. Исходя из того, что правила эксплуатации грузоподъемных механизмов по факту не нарушены, - заключил Мельник.

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