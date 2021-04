Прослушивание песен DMX после его смерти выросло почти на 1000%

Наибольшей популярностью пользовался трек Ruff Ryders' Anthem.

Прослушивания песен знаменитого американского рэпера DMX выросли почти на тысячу процентов после его смерти, сообщает zakon.kz со ссылкой на Газета.ру

Об этом сообщает Billboard со ссылкой на данные компании MRC Data.

2 апреля 50-летний музыкант умер в больнице города Уайт-Плейнс, штат Нью-Йорк от передозировки наркотиками.

Так, до гибели музыканта в период с 7 по 8 апреля стриминги его песен составляли 7,36 млн раз, при этом после смерти Симмонса доля онлайн-прослушиваний поднялась до 75,7 млн в период с 9 по 10 апреля.

Наибольшей популярностью пользовался трек Ruff Ryders' Anthem, который онлайн-пользователи прослушали 9,59 млн раз. Следом за ним идет X Gon' Give It To Ya с показателем в 5,79 млн стримингов. Тройку лидеров замыкает Slippin' и 5,52 млн воспроизведений.

В топ-5 также попали Party Up и совместная песня с Фейт Эванс How It's Goin, которые набрали 5,2 и 3,52 млн прослушиваний.

Рэпера DMX (настоящее имя Эрл Симмонс) госпитализировали с сердечным приступом 2 апреля. По данным издания TMZ, исполнитель несколько лет боролся со злоупотреблением психоактивными веществами и несколько раз проходил реабилитацию. Предположительно, сердечный приступ вызвала передозировка наркотиков. Музыканта не стало 9 апреля. До этого он неделю находился в вегетативном состоянии.

