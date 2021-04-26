Приложение zakon.kz
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Прекращение деятельности отдельных категорий индивидуальных предпринимателей в упрощенном порядке осуществляется без проведения камерального контроля.
Как закрыть ИП в Казахстане, рассказали в комитете государственных доходов Минфина РК, сообщает zakon.kz.
Снятие физического лица с регистрационного учета в качестве индивидуального предпринимателя и лица, занимающегося частной практикой, производится налоговым органом при условии отсутствия неисполненных налоговых обязательств.
Индивидуальный предприниматель или лицо, занимающееся частной практикой, в случае принятия решения о прекращении деятельности одновременно представляет в налоговый орган по месту нахождения:
Прекращение деятельности отдельных категорий индивидуальных предпринимателей в упрощенном порядке осуществляется без проведения камерального контроля.
Для прекращения деятельности в упрощенном порядке индивидуальный предприниматель должен соответствовать следующим условиям:
Рассмотрим первый способ:
В случае принятия решения о прекращении деятельности индивидуальному предпринимателю необходимо представить в орган государственных доходов по месту своего нахождения одновременно:
Также налоговое заявление о прекращении деятельности можно подать онлайн через кабинет налогоплательщика.
Ликвидационная налоговая отчетность составляется по видам налогов, платежей в бюджет и социальным платежам, по которым индивидуальный предприниматель, прекращающий деятельность, является плательщиком или налоговым агентом, за период с начала налогового периода, в котором представлено налоговое заявление о прекращении деятельности, до даты представления такого заявления.После чего будет произведено снятие с регистрационного учета в качестве индивидуального предпринимателя.
Второй способ:
Также в упрощенном порядке налоговым органом производится прекращение деятельности ИП, работающих по патенту, если не представлен очередной расчет стоимости патента в течение шестидесяти календарных дней:
Информация о снятии индивидуального предпринимателя или лица, занимающегося частной практикой, с регистрационного учета, будет размещена на интернет-ресурсе уполномоченного органа www.kgd.gov.kz во вкладке "Электронные сервисы/Поиск налогоплательщиков", а также в мобильном приложении Е-Salyq Azamat в течение трех рабочих дней со дня снятия таких налогоплательщиков с регистрационного учета.
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