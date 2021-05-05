Приложение zakon.kz

Добавьте zakon.kz в ваш телефон

Дорогу на Чимбулак затопило водой

Фото: МЧС РК 5 мая 2021, 17:30

Жертв и пострадавших, а также разрушений нет.

В Алматы дорогу на Чимбулак затопило водой, передает zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе МЧС, инцидент произошел 5 мая.

В 15.52 в ДЧС Алматы поступила информация о том, что в Медеуском районе, ущелье "Горельник", из-за повышения температурного фона и обильного таяния снега произошел выброс воды объемом 5 кубометров. Засоренность отводной трубы (800 мм) привлекла к подтоплению дорожного полотна. Жертв и пострадавших, а также разрушений нет. Принятыми мерами пожарных и сотрудников Казселезащиты отводная труба расчищена, пропускная способность воды восстановлена, - сообщили в ведомстве.

На месте работали 16 сотрудников, 6 единиц техники ДЧС Алматы, ГУ "Казселезащита", АО "Алматы Су", ДП Алматы.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

Написать комментарий
СЕЙЧАС ЧИТАЮТ
Любительницы дачного загара из Instagram открыли маевку
Известные личности Казахстана на муралах и граффити