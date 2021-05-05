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Жертв и пострадавших, а также разрушений нет.
В Алматы дорогу на Чимбулак затопило водой, передает zakon.kz.
Как сообщили в пресс-службе МЧС, инцидент произошел 5 мая.
В 15.52 в ДЧС Алматы поступила информация о том, что в Медеуском районе, ущелье "Горельник", из-за повышения температурного фона и обильного таяния снега произошел выброс воды объемом 5 кубометров. Засоренность отводной трубы (800 мм) привлекла к подтоплению дорожного полотна. Жертв и пострадавших, а также разрушений нет. Принятыми мерами пожарных и сотрудников Казселезащиты отводная труба расчищена, пропускная способность воды восстановлена, - сообщили в ведомстве.
На месте работали 16 сотрудников, 6 единиц техники ДЧС Алматы, ГУ "Казселезащита", АО "Алматы Су", ДП Алматы.
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