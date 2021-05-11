Застрелил жену, ранил внучку – в СКО задержан сельчанин

Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания.

58-летний сельчанин, подозреваемый в убийстве жены, задержан в Северном Казахстане, передает zakon.kz.

Сообщение о стрельбе в одном из домов райцентра Тимирязево в СКО поступило в отдел полиции 10 мая в 17:15.

Прибывшие на место происшествия во дворе дома полицейские обнаружили труп 59-летней женщины. Также в доме находилась 14-летняя девочка с огнестрельными ранениями.

Пострадавшую госпитализировали в Тимирязевскую районную больницу.

Установлено, что 59-летний хозяин дома, находясь в состоянии алкогольного опьянения в ходе возникшей ссоры с супругой, выстрелил в нее из ружья "ИЖ", в результате чего женщина скончалась на месте. Находившаяся в доме также внучка получила огнестрельное ранение. Данный факт внесен в Единый реестр досудебных расследований по статьям 99 ч.1 УК РК "Убийство"; 24 ч.3, 99 ч. 2 п. 1, 14 УК РК "Покушение на убийство". пресс-служба МВД РК

Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания. Проводятся следственные действия, направленные на всестороннее исследование всех обстоятельств дела, по результатам которых будет принято процессуальное решение.

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