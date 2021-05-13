Застрелил жену, ранил внучку - появились подробности трагедии в СКО

По словам односельчан, супружескую пару всегда считали благополучной.

10 мая в одном из домов райцентра Тимирязево в Северном Казахстане произошла стрельба, в результате которой из ружья была убита 59-летняя женщина и ранена 14-летняя девочка. Задержан 58-летний сельчанин, передает zakon.kz со ссылкой на телеканал "Астана".

Как рассказали соседи, погибшая накануне повздорила со своим супругом и ночевала у дочери, где средь бела дня и произошла страшная трагедия.

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Мужчина в алкогольном опьянении хотел забрать жену домой, но между ними вновь вспыхнул конфликт. После чего он взял ружье и убил супругу, ранил 14-летнюю внучку. Дочь под обстрелом выбежала за помощью на улицу.

По словам односельчан, супружескую пару всегда считали благополучной.

Погибшая вместе с дочерью работала поваром в местном кафе. Глава семьи родился в селе Тимирязево и проработал здесь более 20 лет фотографом. За качественными снимками к нему приходило все село. Он был приветливым и вежливым. Новость о том, что он перестрелял семью, повергла сельчан в шок.

Как рассказала жительница села Тимирязево Елена Хомякова, задержанный был общительным.

Фотограф он общительный, я была у него года четыре назад, делала фотографии. Нормальный, я даже подумать вообще не могла об этом, общительный человек был. Естественно, в шоке, что говорить, даже и подумать не могли, что такое может произойти, - говорит она.

По словам другой жительницы села Тимирязево Анны Яциной, подозреваемый в убийстве жены был примерным хозяином и своими руками построил дом.

Я с мамой сколько лет дружила, но она никогда ничего не говорила плохого. Особенно, которую он жену застрелил, она говорила только хорошее о ней, такая она добрая и хорошая. Может она за сына ничего не имела права говорить – она мать. Все свадьбы фотографировал, все дни рождения, все события и фотографии все делал, - рассказала она.

Задержанный был охотником - этим и объясняется наличие у него ружья.

Как рассказывают соседи и полицейские, рьяным "пьяницей" и дебоширом задержанный никогда не был, на учете не состоял и проблем с законом не имел.

Во дворе дома полицейскими был обнаружен труп женщины 1962 г.р., также в доме находилась девочка 2007 г.р. Установлено, что хозяин дома 1963 г.р., находясь в состоянии алкогольного опьянения в ходе возникшей ссоры с супругой, выстрелил в нее из ружья марки "ИЖ", в результате чего женщина скончалась на месте. начальник отдела полиции Тимирязевского района Талгат Кенжетаев

Отмечается, что врачи борются за жизнь внучки, которая получила огнестрельное ранение - она находится в реанимации и подключена к аппарату ИВЛ.

Данный факт внесен в Единый реестр досудебных расследований по статьям 99 ч.1 УК РК "Убийство"; 24 ч.3, 99 ч. 2 п. 1, 14 УК РК "Покушение на убийство". Каждая из них предусматривает от 16 лет тюрьмы до пожизненного заключения.

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