Рамзан Кадыров пообещал Хабибу "любые деньги" за поединок с бойцом "Ахмата"

Нурмагомедов объявил о завершении карьеры в октябре 2020 года.

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров во время очередного прямого эфира в "Инстаграме" высказался о бывшем чемпионе UFC в легком весе Хабибе Нурмагомедове, сообщает zakon.kz со ссылкой на sports.kz.

Кадыров заявил, что готов заплатить Нурмагомедову любой гонорар за бой с представителями бойцовского клуба "Ахмат".

В UFC Хабиб стопроцентно порвал, а порвет ли он в "Ахмате" — это уже вопрос. Я готов выставить любой вес — его вес в "Ахмате" и любой гонорар. Если Хабиб выступит в "Ахмате", то я готов дать любые деньги и посмотреть, порвет ли он в "Ахмате" любого. Так что... Это уже слишком. В UFC он порвал всех, и мы болели за него, а в "Ахмате" мы болеем за наших и... Посмотрим, — сказал Кадыров.

Нурмагомедов объявил о завершении карьеры в октябре 2020 года. Это произошло сразу после того, как Хабиб защитил чемпионский титул, победив Джастина Гэтжи.

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