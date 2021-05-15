Танцы и откровения - Жириновский все же закрыл программу "Вечерний Ургант"

Иван Ургант заявил, что спустил флаг телешоу с Останкинской телебашни, а Жириновский сцепил две части красной ленточки и опустил рубильник.

Российский политик Владимир Жириновский устроил зажигательные танцы на передаче у Ивана Урганта, сообщает zakon.kz.

Владимир Вольфович сначала не слишком грациозно станцевал под кавер песни "Coco Jamboo", а потом рассказал о своей молодости.

В частности, о своем первом любовном опыте и первой брачной ночи. Первая история сводилась к тому, что как-то у его подруги родители ушли гулять, они остались в квартире, а папа у нее был КГБшником.

Мы одни и я стал ее раздевать. Но я наивный, чистый, ничего больше не было. Полежал… Я (раздеться) не успел, потому что родители могу вернуться. Она то быстро оденется, халатик там, а мне что?… Слышу – родители поднимаются. Я выбегаю и цепочку с замка снимаю. Вот такое мое первое свидание…

Здесь он добавил: "А потом говорят: откуда у людей берутся психические проблемы в жизни?"

Вторая история была о том, как будущий политик провел брачную ночь в гостинице.

Затем Владимир Жириновский "закрыл" передачу.

Я всегда любил что-то закрыть. Чужую квартиру, семью, город, страну, цивилизацию. А сегодня закрываю передачу. Владимир Жириновский

Здесь ведущий Иван Ургант заявил, что спустил флаг телешоу с Останкинской телебашни, а Жириновский сцепил две части красной ленточки и опустил рубильник. После политик пригласил Урганта в ЛДПР.

Ранее Жириновский пригрозил закрыть "Вечерний Ургант" после шутки ведущего об отношениях политика с лидером КПРФ Геннадием Зюгановым. В ЛДПР позже подтвердили серьезность намерения закрыть передачу.

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