В Жамбылской области затопило несколько сел

Приложение zakon.kz
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Также частично был поврежден автомобильный мост.
В Жамбылской области из-за сильных дождей подтопило несколько сел, сообщает zakon.kz.
Первые сообщения о подтоплениях населенных пунктов района Рыскулова стали поступать в ДЧС 20 мая поздно вечером.
Из-за обильных осадков в виде дождя произошло формирование склоновых стоков, в результате подтопило дворовые территории в селах Орнек, Мамай-Кайынды и Акыртобе. В общей сложности было подтоплено 11 дворовых территорий. Уровень воды составил от 10 до 30 см, - отметили в ведомстве.
Угрозы дальнейшего подтопления нет.
Также частично был поврежден автомобильный мост местного значения при въезде в село Салимбай.
На указанном мосту в данное время введено ограничение движения для грузовых автомашин, - добавили в пресс-службе.
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