В WhatsApp опровергли информацию, что приложение станет платным

Мошенники воспользовались изменением политики WhatsApp и рассылают пользователям, преимущественно пенсионерам, "письма счастья", в которых говорится, что для них мессенджер станет платным.

Сообщения о том, что приложение WhatsApp станет платным, если не принять определенные условия, не соответствуют действительности, передает zakon.kz.

Об этом РИА Новости рассказал представитель WhatsApp.

С 15 мая вступили в силу новые правила конфиденциальности WhatsApp. Мошенники воспользовались изменением политики WhatsApp и рассылают пользователям, преимущественно пенсионерам, "письма счастья", в которых говорится, что для них мессенджер станет платным. А чтобы этого не произошло, нужно переслать данную информацию 10 контактам. Причем стоимость одного смс — 0,01 евро.

Содержание этих сообщений не соответствует действительности. Наше новое обновление связано с дополнительными бизнес-функциями WhatsApp.

На протяжении последних нескольких месяцев мы работали над тем, чтобы предоставить пользователям дополнительную информацию о нашем обновлении. За это время большинство людей приняли его, и WhatsApp продолжает расти. Однако, те, кто еще не успел сделать это, не потеряют свои аккаунты или функции в WhatsApp в результате обновления 15 мая. Мы продолжим напоминать этим пользователям об обновлении внутри приложения в ближайшие недели, — добавил представитель WhatsApp.

Он также отметил, что обновление не расширяет возможности WhatsApp по обмену данными с Facebook и сообщения пользователей по-прежнему будут защищены сквозным шифрованием. Кроме того, обновление предоставляет пользователям больше информации, а также возможность общения с компаниями в WhatsApp.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!