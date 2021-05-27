ЧП произошло на медеплавильном заводе в Жезказгане

В плавильном цехе загорелись сгораемые части трансформатора и разлитое масло.

На медеплавильном заводе в Жезказгане произошло ЧП, передает zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе МЧС РК, 27 мая в 8.53 часов поступило сообщение о пожаре в Жезказганском медеплавильном заводе, ТОО "Корпорация Казахмыс".

В плавильном цехе загорелись сгораемые части трансформатора и разлитое масло на ориентировочной площади 100 кв.м. Жертв и пострадавших нет, - сообщил официальный представитель МЧС РК Талгат Уали.

Производственный процесс в цеху временно приостановлен.

В тушении пожара задействованы силы и средства ДЧС Карагандинской области: 26 человек личного состава и 7 единиц техники, а также НГПС ТОО "Серіктес" - 13 работников и 3 единиц техники.

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