Почему нашли только троих пропавших туристов, рассказали в МЧС

Парни разделились на две группы. Поиски второй продолжаются.

21 мая ушли в горы и не вернулись семеро туристов. Сегодня, 28 мая, нашли троих. Подробности рассказали в МЧС РК, передает zakon.kz.

Как сообщил официальный представитель МЧС РК Талгат Уали, пока нашли только троих пропавших парней в связи с тем, что они разделились на две группы.

Они на две группы разделились. Одну нашли, вторая группа из четырех человек. Их поиски продолжаются, - сказал Уали.

Сообщение о пропаже семи человек на территории Сайрам-Угамского государственного национального природного парка Толебийского района на пульт 112 поступило 25 мая 2021 года в 18.30. 21 мая туристы пешком направились в ущелье "Сары-Айгыр" и должны были вернуться 24 мая. Но пропали. Их поисками занимается множество человек, привлечены вертолет и квадрокоптеры.

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