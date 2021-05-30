Трагедия на Чарынском каньоне: на экскурсии были школьники

Приложение zakon.kz
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Количество школьников уточняется.
На Чарыне 29 мая произошел грязе-селевой выброс, в результате которого погибли двое, шестеро пострадали, а один пропал без вести. Как сообщили в Управлении образования Алматинской области, на экскурсии были школьники, сообщает zakon.kz.
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По поводу трагедии на Чарыне. Распространяемая в соцсетях информация о том, что на экскурсию отправились 300 школьников не соответствует действительности. Количество школьников уточняется. Точное количество пострадавших, информация о том, кем, для чего была организована экскурсия - все детали выясняются. Управление образования региона и акимат собирают информацию. Предоставят, как прояснятся все детали. пресс-служба Управления образования Алматинской области
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