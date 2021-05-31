В Павлодаре "заминировали" 10 школ и колледж

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Неизвестный направил на электронные адреса учебных заведений сообщения о заложенных бомбах.
Полиция Павлодарской области проверяет поступившие о минировании сообщения, передает zakon.kz.
31 мая в 17:08 в полицию города Павлодара поступила информация о заложенных взрывных устройствах в 10 школах и колледже Павлодарского региона.
Неизвестный направил на электронные адреса учебных заведений сообщения о заложенных бомбах.
Из зданий проведена эвакуация людей. Прилегающая территория школ оцеплена. На месте работают следственно-оперативные группы. начальник Департамента полиции Павлодарской области Нурлан Масимов
По данному факту начато досудебное расследование по статье 273 УК Республики Казахстан.
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