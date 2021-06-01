Дарига Назарбаева поздравила юных казахстанцев

1 июня - один из самых добрых и важных праздников, ведь для нас, взрослых, нет ничего важнее, чем счастье детей, их успехи в учебе и творчестве.

Поздравительные письма в связи с Международным днем защиты детей направили в театр для детей и юношества Казахстана имени Наталии Сац директор Фонда Нурсултана Назарбаева Дарига Назарбаева и аким Алматы Бакытжан Сагинтаев, передает zakon.kz.

Дарига Назарбаева в своем письме поздравила всех детей Казахстана, обратившись к юным зрителям страны.

Это один из самых добрых и важных праздников, ведь для нас, взрослых, нет ничего важнее, чем счастье детей, их успехи в учебе и творчестве. И эти успехи очень важны для нашей страны, ведь каждый из вас ‒ будущий инженер, ученый, артист, врач, защитник Родины, спортсмен, предприниматель! Поэтому от каждого из вас, сегодняшних школьников, зависит будущее Казахстана. Чтобы стать успешным человеком, добиться своей мечты, важно не только хорошо учиться, но и развиваться духовно. Очень хорошо, что вы интересуетесь театральным искусством. Театр помогает развить художественное мышление, способствует культурному, нравственному обогащению, учит ценить прекрасное в людях и окружающем мире, - отметила она.

В своем поздравительном письме аким Алматы Бакытжан Сагинтаев поздравил юных алматинцев с Международным днем защиты детей.

Обращаясь к юным зрителям легендарного театра для детей и юношества Казахстана им. Н. И. Сац, он отметил: "Вот уже более 70 лет весь мир отмечает этот замечательный праздник. Для детей 1 июня ознаменует начало каникул и веселья. Для нас же, взрослых, он напоминает, что дети ‒ самое ценное, что есть в нашей жизни. В нашем городе проживают более 450 тысяч детей. Каждый из нас трудится и живет, чтобы дать им хорошее воспитание, качественное образование, чтобы детство было наполнено счастьем и яркими красками. Забота о детях, создание всех возможностей для их развития ‒ ответственная и приоритетная задача общества и государства. Дети – это настоящее и будущее нашей страны".

В свою очередь, театр для детей и юношества Казахстана имени Наталии Сац представил ко Дню защиты детей мистически-юмористический спектакль по волшебной сказке англо-ирландского писателя Оскара Уайльда "Кентервильское привидение".

Юмористическая новелла, философская добрая повесть, своеобразная сатира на буржуазное общество конца 19 столетия, где самым удивительным образом переплетаются фантастический и реальный миры. Яркие характеры героев, поселившихся в средневековом замке, где уже много лет обитает загадочное Кентервильское привидение, их противостояние, вера юной Верджинии в чудеса и сострадание - все это делает постановку интересной и запоминающейся и подарит вам массу положительных эмоций, - отметили в театре.

Зрителей ждет множество удивительных открытий: блистательная игра актеров в гротескной манере, интрига, полное погружение в мистически - волшебный мир, а также красочные костюмы на фоне впечатляющих декораций загадочного старинного замка.

Премьерные даты спектакля: 1 июня в 12.15 и 6 июня в 12.15.

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