Впечатляющее зрелище: Белаз раздавил джип в Караганде

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В инциденте чудом никто не пострадал.
В Караганде Белаз раздавил джип, передает zakon.kz.
Видео и фото с инцидентом появилось в соцсетях.
Суровые новости из Караганды: парни на джипе приехали чинить кондиционер в Белазе, а в итоге их машину всмятку раздавил самосвал. Человеческих жертв не было, - сказано в описании.
На фото с последствиями случившегося видно, что одно только колесо махины в несколько раз больше джипа. Можно сказать, что находившиеся внутри "родились в рубашке".
В полиции региона пока не прокомментировали случившееся.
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