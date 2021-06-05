11 человек погибли в Афганистане при взрыве

Среди жертв есть женщины и дети.

В провинции Бадгис на северо-западе Афганистан взорвалась придорожная мина, 11 мирных жителей погибли, сообщает zakon.kz.

По данным местных властей, в округе Абкамари возле дороги взорвалась мина, передает местный телеканал Tolo News.

Среди жертв есть женщины и дети. Глава округа Худадад Тайиб обвинил в трагедии "Талибан" (организация запрещена в Казахстане). Радикальное движение на эти заявления пока никак не отреагировало.

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