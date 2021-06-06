Назван безопасный способ употребления соли

Переизбыток и недостаток соли в организме отрицательно сказываются на его работе.

Переизбыток и недостаток соли в организме отрицательно сказываются на его работе и чреваты негативными последствиями, в связи с чем важно знать о том, как правильно употреблять соль, передает zakon.kz со ссылкой на Известия.

Об этом в воскресенье, 6 июня, сообщила кандидат медицинских наук, врач-диетолог Ирина Бережная.

По ее словам, соль повышает кровяное давление, что вредит сердцу и сосудам, но подобного рода эффект проявляется только при нарушении регулярного потребления продукта. Отказываться от соли тоже не стоит: дефицит натрия и хлора может обернуться головной болью, головокружением, слабостью, нарушением пищеварения и падением артериального давления.

Без соли мы жить не можем, потому что мы частично из нее состоим. Хлорид натрия входит в состав крови, слез, мочи и других жидкостей. Соль нам нужна. Другой момент, что избыток соли может приводить к серьезным заболеваниям, поэтому все должно быть дозированно. Исследования показали, что семи граммов соли в сутки для взрослого человека достаточно, — поделилась специалист по питанию в своем интервью радио Sputnik.

Корректное решение вопроса потребления соли требует соблюдения баланса, а именно — соблюдение ежедневной нормы в 7 г продукта, что не приведет к негативным эффектам и позволит организму получить необходимые вещества.

Мы живем в эндемичной зоне, и у нас у всех дефицит йода. Плюс к этому, в больших городах дефицит йода усиливается из-за токсинов, которые есть в воздухе. Соответственно йодированная соль для нас более полезна, чем обычная. Надо не забывать о том, что йодированная соль имеет очень короткий срок хранения. На открытом воздухе йод испаряется. Поэтому лучше использовать морскую соль, так как в ней больше микроэлементов и есть вещества, которые удерживают количество йода, — сообщила Бережнева.

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