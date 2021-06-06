Гость устроил стрельбу на свадьбе в Алматинской области

В полиции заинтересовались видео и установили, что 26-летний алматинец стрелял из сигнального пистолета, применив свето-шумовые патроны.

В казахстанских соцсетях появилось свадебное видео, на котором один из гостей стреляет из пистолета в потолок, сообщает zakon.kz.

В ходе разбирательства выяснилось, что инцидент произошел в Алматинской области. Гость стрелял не от злости, а от избытка эмоций.

В полиции заинтересовались видео и установили, что 26-летний алматинец стрелял из сигнального пистолета, применив свето-шумовые патроны.

В настоящее время начато административное производство по статье 436 ч.1 Кодекса РК об административных правонарушениях. Сигнальный пистолет изъят по нему будет назначена экспертиза. пресс-служба ДП Алматинской области

В отношении организатора свадьбы и администрации ресторана также проводится проверка.

Задержанный извинился перед камерой перед обществом и пообещал, что больше такое не повторится.

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