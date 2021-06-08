15-летняя школьница впала в кому после операции в Шымкенте

Уже 10 дней она находится в коме с отеком мозга.

В Шымкенте 15-летняя школьница Айдана Калдыкул впала в кому после наркоза, передает zakon.kz.

Как сообщает КТК, ей нужно было удалить нарост под языком, для чего школьница получила направление в Туркестанскую областную детскую больницу через госпортал.

По словам родных Айданы Калдыкул, в больницу девочка пришла сама, и должна была в тот же день отправиться домой, но после операции в себя школьница так и не пришла. Уже 10 дней она находится в коме с отеком мозга.

Нам говорили, что операция простая, делается всего несколько минут. Но мы уверены, что ей сделали слишком много наркоза. Недосмотрели и не учли все. Главный анестезиолог нам сказал, что были какие-то проблемы с аппаратом. Он признал, что это ошибка врачей. Сказал, организм молодой и должен сам бороться, а они больше ничего не могут сделать. мать Фарида Утегенова

По ее словам, Айдана является старшей из четырех детей, которая в этом году окончила девятый класс. Школьница хотела удалить кисту (нарост на языке), которая появилась в прошлом году и все это время доставляла дискомфорт.

Пускай они теперь вызовут спецборт или врачей из научных центров. Молодая девушка пришла своими ногами в эту больницу, а они сделали из нее инвалида. Пусть все, кто виноват в этом, получат по заслугам. Нужно было убрать небольшую опухоль, а теперь она на грани смерти. бабушка Зияда Молдыбаева

Как сообщается, близкие 15-летней Айданы Калдыкул пытаются встретиться с врачами. По словам родных школьницы, медики избегают их и перекладывают ответственность друг на друга.

Как сообщила заведующая отделением реанимации Туркестанской областной детской больницы Гульзира Кудайбергенова, в больнице проводятся "консилиумы с помощью телемедицины".

Будем стараться, чтобы ее отправили в Алматы, как только это будет возможно. Сейчас ребенок не транспортабелен, она может не пережить перелет. Но по телемедицине мы делаем все возможное, чтобы стабилизировать ее состояние. Гульзира Кудайбергенова

Отмечается, что в Туркестанской областной детской больнице начата внутренняя проверка, после которой станет ясно, почему 15-летняя школьница впала в кому.

Пока медики не берутся высказывать даже предположения, - говорится в сообщении телеканала.

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